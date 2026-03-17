В Москве за март зафиксировали три температурных рекорда

Москва и Подмосковье столкнулись с беспрецедентной мартовской оттепелью, побившей сразу несколько температурных рекордов, географический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, аномальное тепло фиксируется в регионе на протяжении всей последней недели. Ученые отмечают, что текущие показатели значительно превышают климатическую норму для этого времени года.

Метеорологическая обсерватория университета зафиксировала исторические максимумы, которые держались более столетия. Так, 12 марта воздух прогрелся до плюс 13,6 градуса, обновив результат 148-летней давности, а на следующий день столбики термометров поднялись еще выше.

Начиная с 12 марта, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, пали три вековых рекорда максимальной за сутки температуры воздуха в Москве для отдельных дней, — подчеркнули на факультете.

Несмотря на серию локальных температурных побед, абсолютный мартовский максимум в плюс 19,5 градуса пока остается непокоренным. Исследователи продолжают внимательно следить за динамикой атмосферных процессов, вызвавших столь резкое потепление в столице. Жителям региона советуют подготовиться к переменчивой погоде, характерной для таких резких климатических скачков.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что автомобилисты в Москве могут не торопиться менять зимние шины на летние. Она пояснила, что несмотря на плюс 10 градусов днем, ночью сохраняются минусовые температуры.