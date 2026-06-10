В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности В московском регионе действует желтый уровень опасности из-за гроз и жары

Желтый уровень погодной опасности начал действовать в московском регионе из-за ожидаемых в ближайшие трое суток дождей и гроз на фоне сильной жары, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Собеседник агентства уточнил, что предупреждение будет актуально в период до вечера пятницы, 12 июня.

В Гидрометцентре пояснили, что в отдельных районах Подмосковья в дневные часы ожидаются кратковременные дожди и грозы. Желтый уровень, являющийся средним в колористической шкале погодных предупреждений, символизирует потенциально опасные метеоусловия, отметил собеседник.

Еще одной причиной введения желтого уровня стала высокая пожарная опасность на территории Московской области, проинформировали в Гидрометцентре РФ. Собеседник агентства заметил, что местами зафиксирован четвертый класс пожароопасности.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в предстоящие выходные столичный регион окажется во власти аномально высокой температуры, которая может обновить многолетние климатические максимумы. Несмотря на то, что в дневные часы местами пройдут дожди от небольшого до умеренного, 12 и 13 июня воздух прогреется до рекордных +31 градуса.