Миронов предложил депортировать семьи мигрантов-нарушителей

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал повышение пошлин для мигрантов, передает ИС «Вести». Он также предложил ввести круговую поруку с депортацией семей нарушителей.

Если мигрант нарушил закон, он должен ответить по всей строгости закона перед российским судом, а вся его семья, весь клан [должен быть] немедленно депортирован из России. Пускай будет круговая порука, — пояснил депутат.

Миронов подчеркнул, что только 28% въезжающих в Россию планируют работать. По его словам, необходимо ужесточать миграционную политику, чтобы граждане чувствовали себя безопасно, а девушки могли спокойно ходить по улицам.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о кратном повышении госпошлин в миграционной сфере. В частности, пошлина за прием в гражданство выросла с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей.

Также президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за здоровьем трудовых мигрантов. Срок прохождения медицинского освидетельствования после въезда в страну сокращается с 90 до 30 дней, а сама процедура должна проводиться ежегодно.