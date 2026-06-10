Подрыв «Обороны Севастополя», резкое похолодание, сделка по дронам: что дальше

ВСУ ударили по музею-панораме «Оборона Севастополя», похолодание придет в Москву на следующей неделе, президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Балтии соглашение по защите от дронов — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно об атаке ВСУ на «Оборону Севастополя»

В ночь на 10 июня украинский беспилотник самолетного типа ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». По словам губернатора Михаила Развожаева, атака была целенаправленной и пришлась по одному из главных символов города-героя и объекту культурного наследия.

«Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы „Оборона Севастополя 1854–1855 гг.“. Пострадавших нет. Полотно практически уничтожено. На месте продолжают работать спасательная служба Севастополя и МЧС России», — отметил он.

В результате удара загорелась крыша здания, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Огонь охватил площадь в 30 тыс. квадратных метров, постройка полностью выгорела, есть угроза обрушения купола.

Здание музея уже переживало подобный удар: в июне 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками оно загорелось и частично было разрушено. Тогда пожарным, солдатам и морякам удалось вынести из огня 86 фрагментов уникального полотна Франца Рубо, а после войны произведение фактически было воссоздано заново.

«Мы вспоминаем 1942 год. Гитлеровцы тоже пытались стереть панораму с лица земли. Но советские пожарные, солдаты и моряки, рискуя жизнью, вынесли из огня фрагменты полотна. После войны мастера совершили невозможное — заново воссоздали шедевр», — отметил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Крыша музея-панорамы в Севастополе Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Фрагменты панорамы Рубо «Штурм 6 июня 1855 года», уцелевшие при пожаре после атаки ВСУ, выставят в Севастополе с 11 июня. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что панорама будет восстановлена и станет даже «краше прежнего». Министерство культуры, по его словам, сделает все возможное и окажет необходимую помощь в этом деле.

Когда аномальная жара покинет Москву?

После периода жаркой погоды в Москве на следующей неделе, 15–21 июня, станет прохладнее, рассказал синоптик Никита Поповнин. По его словам, похолодание окажется довольно ощутимым: ожидаются дожди и ветер, а температура воздуха опустится до 20–24 градусов тепла.

«К началу следующей недели в столице прогнозируются дожди и ветер, а температура опустится до 20–24 градусов выше нуля. Ожидается ощутимое похолодание. Оно составит 6–8 градусов, что сделает температуру комфортной и климатически нормальной», — сказал Поповнин.

Он также отметил, что жара в мегаполисе — явление неблагоприятное. Бетон, каменные строения и дома активно перегреваются, отдавая накопленное тепло в атмосферу и дополнительно нагревая приземный слой воздуха. Ночами в такой духоте бывает очень тяжело спать, добавил синоптик.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в свою очередь уточнил, что аномально жаркой погоды, подобной той, что наблюдалась летом 2010 года, в ближайшее время не ожидается. Он отметил, что в июне возможно небольшое похолодание: температура днем установится на отметке +20 градусов.

«Пока нет предпосылок, что это (29 июля 2010 года в Москве была зафиксирована температура +38,2. — NEWS.ru) повторится. Напротив, период жары закончится в начале следующей недели. Есть предпосылки, что дневные температуры вернутся к двадцати градусам выше нуля», — сообщил Ильин.

При этом он подчеркнул, что долгосрочные прогнозы погоды зачастую оказываются недостоверными. В настоящее время отклонение температур в положительную сторону фиксируют практически по всей европейской части России. На севере превышение климатической нормы составляет 6–8 градусов, в Поволжье — 2–4 градуса, на юге — всего один градус, резюмировал эксперт.

Фото: Александра Русакова/АГН «Москва‭»

Зеленский предложил сделку испугавшейся дронов Прибалтике

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос беспилотников над странами Балтии может быть решен в рамках drone deal («сделки по дронам»). По его словам, соглашение предполагает более широкое сотрудничество в сфере противодействия угрозам, связанным с БПЛА.

Политик отметил, что Киев готов направить в страны Балтии группы специалистов, которые смогут оказать помощь в организации защиты от дронов и наладить взаимодействие по этому направлению. Он подчеркнул, что украинская сторона может оперативно предоставлять экспертную поддержку партнерам.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко выразил мнение, что Зеленский предложил странам Балтии сотрудничество в борьбе с дронами, чтобы упростить атаки ВСУ на российские регионы. По его словам, этот шаг сопряжен со стремлением Киева лишить Москву доходов от продажи энергетических ресурсов.

«Соглашение [о сотрудничестве в борьбе с угрозами БПЛА] будет использовано [Украиной] только для того, чтобы разместить беспилотные войска на территории стран Балтии и получить возможность бить оттуда прежде всего по Ленинградской области. Там находится важный порт, через который осуществляется экспорт российских энергоресурсов. Это укладывается в стратегию Зеленского по лишению России части доходов от продажи нефти и газа», — пояснил Ярошенко.

Он отметил, что теперь стало ясно, почему происходили события с украинскими беспилотниками в странах Балтии. По его словам, руководители этих государств неоднократно обсуждали тему пролетающих дронов, а в одном из них правительство было вынуждено и вовсе подать в отставку из-за подобного инцидента.

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