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10 июня 2026 в 16:04

Здание панорамы «Оборона Севастополя» полностью выгорело

Здание панорамы «Оборона Севастополя» Здание панорамы «Оборона Севастополя» Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Здание панорамы «Оборона Севастополя» полностью выгорело в результате разрушительного удара со стороны ВСУ, рассказали ТАСС строители. Пожар в учреждении начался после ночной атаки дронов ВСУ.

Огонь охватил площадь в 30 тыс. квадратных метров и полностью уничтожил полотно. В МЧС присвоили пожару четвертый ранг сложности. К 15:00 пожар был локализован. Никто из сотрудников учреждения не пострадал.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», которая пострадала при ударе ВСУ и последующем пожаре, будет восстановлена. По его словам, полотно станет даже «краше прежнего».

На инцидент также отреагировали в МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на панораму «Оборона Севастополя» — варварский акт. Она напомнила, что панорама посвящена основному сражению Крымской войны — штурму Малахова кургана 6 июня 1855 года, когда русские войска отразили атаку агло-французской армии.

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