Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 10:11

Бойцы «Севера» освободили село Артельное под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская группировка войск «Север» освободила село Артельное в Харьковской области, передает Telegram-канал «Северный ветер». В ходе ожесточенных боев штурмовые подразделения выбили силы украинского пограничного отряда из населенного пункта, расположенного в Купянском районе. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Во время штурмовых действий военнослужащие ВС РФ взяли в плен офицеров Государственной пограничной службы Украины, сообщает источник. Все последующие попытки противника отбить утраченные позиции силами подразделений теробороны оказались безуспешными и привели к серьезным потерям, сказано в публикации.

Взятие под контроль села позволило расширить полосу безопасности на данном участке фронта. Кроме того, этот успех создает необходимые условия для дальнейшего продвижения российских подразделений вглубь региона, отметил канал.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что российские войска освободили Пискуновку в Донецкой Народной Республике. Вместе с тем, по его информации, военные вышли на окраины Николаевки в ходе наступления на Славянск и Краматорск.

Европа
Украина
ВС РФ
СВО
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава почтового отделения на Ямале украла более полумиллиона рублей
Горят склады Wildberries на юге России: где были атаки ВСУ 22 июля, жертвы
Двое взрослых и четверо детей разбились в ДТП под Архангельском
Всплыли неприятные подробности из биографии нового премьера Украины
Известная итальянская актриса и ее дочь могут стать гражданками России
Лидер России поздравил с 80-летием балетмейстера Эйфмана
Сотню насильников досрочно выпустят из тюрем в европейской стране
Толпа школьников надругалась над девочкой
Трое мужчин кидались с ножом на детей в городском парке
Почему не работает Telegram сегодня, 22 июля: замедление, когда заблокируют
Путин поздравил Газманова с юбилеем
В Госдуме рассказали о тонкостях замены счетчиков воды
В Турции рассказали о контактах с Россией по атакам ВСУ на «Голубой поток»
Пассажиры застрявшего на Ладоге теплохода сутки провели без питьевой воды
Жительница Подмосковья представит Россию на конкурсе «Миссис Земля»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 июля: где сбои в России
В России изучили крупнейшее открытое месторождение золота
«Очень тяжело»: Залужный предупредил Драпатого об испытаниях на новом посту
Пассажирский автобус на полном ходу въехал в барьер и перевернулся
В Армении заявили о проблемах из-за курса Пашиняна
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.