Российская группировка войск «Север» освободила село Артельное в Харьковской области, передает Telegram-канал «Северный ветер». В ходе ожесточенных боев штурмовые подразделения выбили силы украинского пограничного отряда из населенного пункта, расположенного в Купянском районе. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Во время штурмовых действий военнослужащие ВС РФ взяли в плен офицеров Государственной пограничной службы Украины, сообщает источник. Все последующие попытки противника отбить утраченные позиции силами подразделений теробороны оказались безуспешными и привели к серьезным потерям, сказано в публикации.

Взятие под контроль села позволило расширить полосу безопасности на данном участке фронта. Кроме того, этот успех создает необходимые условия для дальнейшего продвижения российских подразделений вглубь региона, отметил канал.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что российские войска освободили Пискуновку в Донецкой Народной Республике. Вместе с тем, по его информации, военные вышли на окраины Николаевки в ходе наступления на Славянск и Краматорск.