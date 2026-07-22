Москвичам рассказали, чего ожидать от погоды в среду

Москвичам рассказали, чего ожидать от погоды в среду Синоптик Леус: в Москве 22 июля прогнозируются кратковременные дожди и гроза

В Москве в среду, 22 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а на юге и западе области, а также в Новой Москве возможны грозы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура воздуха в столице прогреется до плюс 23–25 градусов, по области — до плюс 21–26 градусов.

По словам синоптика, погодные условия формируются под влиянием периферии циклона в юго-западной части Северо-Западного федерального округа. Ветер юго-западный, 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление продолжит падать и составит 741 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 23 июля, местами также ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура опустится до плюс 14–16 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22–24 градусов, добавил Леус.

Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье. В регионе ожидаются обильные дожди с грозой и усиление ветра до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 21:00 21 июля в Москве и до 21:00 22 июля в Московской области.