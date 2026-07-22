В Дубае появится первое подразделение российского ателье индивидуального пошива Strogo. Открытие пройдет 16 октября 2026 года в Dubai Media City, являющемся одним из главных деловых и креативных районов ОАЭ. Проект реализуется при поддержке российского ресторатора Артема Звездинского.

Решение выйти на рынок Дубая было принято в связи с высоким спросом на деловые и повседневные костюмы бренда среди живущих в ОАЭ. Новое пространство будет включать классические коллекции, а также модели, разработанные специально для регионального климата.

Выход на рынок ОАЭ стал логичным этапом развития ателье. При создании коллекции для Дубая мы учитывали местный климат, образ жизни и запрос аудитории, сохранив при этом традиционный для Strogo подход к качеству материалов и посадке. Мы продолжаем работать с поставщиками из Великобритании, Франции, Бельгии и других европейских стран, чтобы обеспечить уровень исполнения, уже знакомый нашим клиентам в России, — рассказал владелец ателье Александр Ракушин.

Основу линейки составляют легкие ткани, комфортные конструкции и свободные силуэты, которые будут уместны как для деловых мероприятий, так и для рутинных задач. В ассортименте также будут вещи первого слоя и модели в стиле casual.

Дубайское подразделение становится первым выходом компании на зарубежные рынки. Кроме того, ОАЭ станет площадкой для представления новой линейки Strogo Royale от дизайнера Анны-Розы Бистрофф. Коллекция отличается исключительно ручной работой.

Фото: Пресс-служба ателье Strogo

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