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22 июля 2026 в 10:08

Китай запустил ракету Gravity-1 с девятью спутниками

Фото: Zhang Xiaoyu/Global Look Press
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Китай успешно вывел на орбиту девять спутников дистанционного зондирования Земли при помощи ракеты-носителя Gravity-1 («Иньли-1»), сообщает агентство Xinhua. Запуск состоялся с морской платформы в акватории у побережья Шанхая. На целевые орбиты были доставлены аппараты серий «Дунпо», «Сигуан» и «Тяньи».

Все выведенные спутники предназначены для мониторинга и исследования поверхности Земли. Данный запуск стал очередным шагом в реализации масштабной национальной космической программы КНР.

Ранее Китай осуществил первое успешное испытание по управляемому возврату первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн 10-Б» на морскую платформу, сообщало агентство Xinhua. Испытательный пуск с последующей контролируемой посадкой ступени проходил на космодроме Вэньчан.

До этого глава NASA Джаред Айзекман заявил, что США могут уступить Китаю первенство в освоении Луны, если не ускорят реализацию своих космических программ. По его словам, Поднебесная двигается к своей цели с невероятной скоростью.

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