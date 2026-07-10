Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 11:21

Китай успешно провел морские испытания ракеты-носителя

КНР осуществила контролируемый возврат первой ступени ракеты-носителя в море

Фото: Yan Yan/Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Китай осуществил контролируемый возврат первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн 10-Б» на морскую платформу, сообщает агентство Xinhua. Испытания прошли на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань.

Данный пуск стал для Китая первым успешным испытанием управляемого возврата первой ступени ракеты-носителя. Через шесть минут после разделения первой и второй ступеней ускоритель совершил вертикальную посадку на морскую платформу. Космодром, в свою очередь, оснащен уникальной сетевой системой.

Ракету-носитель разработал Китайский исследовательский институт ракетной техники. На первой ступени в качестве топлива используется жидкий кислород и керосин, а на второй — жидкий кислород и метан. Диаметр ракеты составляет 5 м.

Ранее в Китае прошел успешный запуск тестового спутника связи серии 26A. Аппарат планируют использовать для проведения важных технологических испытаний. Запуск спутника состоялся 23 июня на космодроме Вэньчан.

Азия
Китай
ракеты
испытания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роскачестве ответили, какие лекарства можно провозить только в багаже
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак рассказал о преимуществах газомоторных автомобилей
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом
Психолог объяснила причину страха путешествия в одиночку
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Мужчина остался без зубов после визита в частную клинику
Военкоры сообщили о продвижении ВС России в ДНР
Краснодарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Начальник ТЦК «отправил» на фронт полсотни «мертвых душ»
Соседняя с Россией страна будет делать из призывников операторов БПЛА
Медведь забрел в торговый центр на военной базе, съел персик и ушел
«Ждут серьезные испытания»: синоптик предупредил об ударе стихии по Москве
Песков раскрыл, кого стоит спрашивать о давлении США на Киев
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.