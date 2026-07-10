Китай успешно провел морские испытания ракеты-носителя

Китай осуществил контролируемый возврат первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн 10-Б» на морскую платформу, сообщает агентство Xinhua. Испытания прошли на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань.

Данный пуск стал для Китая первым успешным испытанием управляемого возврата первой ступени ракеты-носителя. Через шесть минут после разделения первой и второй ступеней ускоритель совершил вертикальную посадку на морскую платформу. Космодром, в свою очередь, оснащен уникальной сетевой системой.

Ракету-носитель разработал Китайский исследовательский институт ракетной техники. На первой ступени в качестве топлива используется жидкий кислород и керосин, а на второй — жидкий кислород и метан. Диаметр ракеты составляет 5 м.

Ранее в Китае прошел успешный запуск тестового спутника связи серии 26A. Аппарат планируют использовать для проведения важных технологических испытаний. Запуск спутника состоялся 23 июня на космодроме Вэньчан.