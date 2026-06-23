Китай успешно вывел на орбиту новый технологический спутник

Китай успешно запустил новейший спутник связи Communication Technology Test Satellite 26A для проведения важных технологических испытаний, сообщило агентство Xinhua. Пуск состоялся 23 июня в 10:10 по пекинскому времени (05:10 мск) с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

Для вывода аппарата в космическое пространство использовалась модернизированная ракета-носитель «Чанчжэн-7A». Он предназначен для обеспечения надежной спутниковой связи, телерадиовещания, скоростной передачи данных, а также тестирования инновационных технологий. Данный успешный старт стал уже 653-й по счету миссией для семейства ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Ранее три китайских космонавта из состава экипажа космического корабля «Шэньчжоу-21» благополучно вернулись на Землю с национальной орбитальной станции «Тяньгун». Они находились на орбите с 1 ноября 2025 года, выполняя ряд научных задач. На посту их сменил новый экипаж корабля «Шэньчжоу-23».