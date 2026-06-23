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23 июня 2026 в 08:48

Китай успешно вывел на орбиту новый технологический спутник

КНР провела успешный запуск тестового спутника связи серии 26A

Фото: Liu Fang/XinHua/Global Look Press
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Китай успешно запустил новейший спутник связи Communication Technology Test Satellite 26A для проведения важных технологических испытаний, сообщило агентство Xinhua. Пуск состоялся 23 июня в 10:10 по пекинскому времени (05:10 мск) с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

Для вывода аппарата в космическое пространство использовалась модернизированная ракета-носитель «Чанчжэн-7A». Он предназначен для обеспечения надежной спутниковой связи, телерадиовещания, скоростной передачи данных, а также тестирования инновационных технологий. Данный успешный старт стал уже 653-й по счету миссией для семейства ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Ранее три китайских космонавта из состава экипажа космического корабля «Шэньчжоу-21» благополучно вернулись на Землю с национальной орбитальной станции «Тяньгун». Они находились на орбите с 1 ноября 2025 года, выполняя ряд научных задач. На посту их сменил новый экипаж корабля «Шэньчжоу-23».

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