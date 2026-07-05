Глава НАСА предрек поражение США в лунной гонке с Китаем

США могут уступить Китаю первенство в освоении Луны, если не ускорят реализацию своих космических программ, заявил глава НАСА Джаред Айзекман в интервью CBS. По его словам, Поднебесная движется к своей цели с невероятной скоростью.

Китайцы отправят своих тайконавтов на Луну, это не вопрос. Вопрос в том, вернутся ли США раньше, чем они, — отметил Айзекман.

Глава ведомства признал, что между двумя странами уже развернулась полноценная космическая гонка. При этом он выразил уверенность, что Америка все же сможет сохранить лидерство.

Однако глава программы НАСА по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан сообщал, что у США пока недостаточно данных для отправки пилотируемой экспедиции и строительства базы на спутнике Земли. Высадка астронавтов, запланированная на 2027 год, же была перенесена на 2028-й. К 2029 году НАСА планирует обеспечить надежный доступ к поверхности Луны, а с 2032 года — постоянное присутствие там экипажей.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшее время организовать пилотируемый полет на Марс после достижения американцами лунной орбиты. Он также заявил, что созданные по его инициативе космические силы обеспечили Вашингтону лидерство в космической гонке с Россией и Китаем.