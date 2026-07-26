«Не читать»: Киркоров дал совет столкнувшейся с хейтом из-за МШК Пересильд

Певец Филипп Киркоров на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово» высказался о травле в адрес 17-летней Анны Пересильд, которую обвинили в поступлении в Московскую школу кино по блату. На вопрос, как знаменитостям справляться с негативом, он рекомендовал не читать комментарии.

Киркоров привел в пример свою дочь Аллу-Викторию. По его словам, она тоже часто сталкивается с хейтом по разным причинам, но не принимает его близко к сердцу.

Не читать комментарии. Мои дети растут в этом же режиме. Они не читают комментарии и не реагируют на них. Либо реагируют, но с юмором и иронией, как это делает Алла-Виктория. Она прекрасно ведет свои ироничные блоги и смеется в лицо хейтерам, — заявил Киркоров.

Скандал вокруг Пересильд разгорелся после публикации списков зачисленных в МШК. Одна из абитуриенток заявила, что актриса не участвовала в финальном испытании, но в итоге попала в список поступивших. Позже педагог Дарья Мороз пояснила, что все экзамены девушка сдала, но в другое время, пройдя отбор на общих основаниях. Пропуск был согласован заранее из-за съемок.

Ранее продюсер Леонид Дзюник предположил, что у Пересильд есть покровитель. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что на этом фоне у девушки не возникнет проблем с карьерой после поступления в Московскую школу кино.