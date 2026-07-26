Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 02:43

«Не читать»: Киркоров дал совет столкнувшейся с хейтом из-за МШК Пересильд

Киркоров прокомментировал травлю Пересильд в соцсетях из-за скандала с МШК

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Филипп Киркоров на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово» высказался о травле в адрес 17-летней Анны Пересильд, которую обвинили в поступлении в Московскую школу кино по блату. На вопрос, как знаменитостям справляться с негативом, он рекомендовал не читать комментарии.

Киркоров привел в пример свою дочь Аллу-Викторию. По его словам, она тоже часто сталкивается с хейтом по разным причинам, но не принимает его близко к сердцу.

Не читать комментарии. Мои дети растут в этом же режиме. Они не читают комментарии и не реагируют на них. Либо реагируют, но с юмором и иронией, как это делает Алла-Виктория. Она прекрасно ведет свои ироничные блоги и смеется в лицо хейтерам, — заявил Киркоров.

Скандал вокруг Пересильд разгорелся после публикации списков зачисленных в МШК. Одна из абитуриенток заявила, что актриса не участвовала в финальном испытании, но в итоге попала в список поступивших. Позже педагог Дарья Мороз пояснила, что все экзамены девушка сдала, но в другое время, пройдя отбор на общих основаниях. Пропуск был согласован заранее из-за съемок.

Ранее продюсер Леонид Дзюник предположил, что у Пересильд есть покровитель. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что на этом фоне у девушки не возникнет проблем с карьерой после поступления в Московскую школу кино.

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров
Анна Пересильд
хейтеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вирус Коксаки: симптомы, лечение, инкубационный период — как не заразиться
Два человека погибли при восхождении на Эльбрус
Госпитализация, облысение после комы, смерть отца: как живет певица МакSим
«Не читать»: Киркоров дал совет столкнувшейся с хейтом из-за МШК Пересильд
Родителям в России могут выделить новые выплаты перед 1 сентября
Погодные условия повлияли на движение поездов в Ростовской области
Раскрыто число регионов со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей
Пьяный после банкета водитель спровоцировал смертельное ДТП в Москве
Что делать, если на ребенка напала или укусила собака: главные правила
Спасатели справились с возгоранием на объекте ТЭК под Ульяновском
Стало известно, когда будет согласован план открытия Ормузского пролива
В полиции Берлина сообщили о гибели человека из-за наезда авто на толпу
Такая же зависимость: что такое трудоголизм, последствия, как бороться
Макаревич вырвал телефон из рук обратившейся к нему журналистки
Автомобиль протаранил группу людей в Берлине
«Стойкость и смелость»: Путин поблагодарил военных моряков за вклад в СВО
Путин обратился к россиянам в День Военно-морского флота
Города Ростовской области погрузились во мрак из-за непогоды
Инструкция для девушек: как забыть бывшего и найти любовь. Советы психолога
Морской щит России: почему Запад трясется перед ВМФ РФ
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.