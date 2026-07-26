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26 июля 2026 в 02:35

Родителям в России могут выделить новые выплаты перед 1 сентября

Миронов предложил выплачивать родителям школьников по 30 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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По 30 тыс. рублей на подготовку детей к новому учебному году предложил выплачивать родителям лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Как уточнил депутат в беседе с ТАСС, такая мера должна стать дополнительной финансовой поддержкой семей. Для малообеспеченных граждан сумму необходимо увеличить примерно до 50 тыс. рублей, обратил внимание Миронов.

Мы считаем, что 30 тыс. рублей родителям, у которых есть школьники, было бы абсолютно правильно выплачивать. Причем именно дополнительные деньги, не какое-то социальное пособие, — сказал депутат.

Миронов также полагает, что перечислять средства необходимо уже в конце июля. Это позволит семьям в течение августа приобрести все необходимое для подготовки детей к началу учебного года.

Он напомнил, что подобная мера поддержки уже применялась ранее. Так, в августе 2021 года российские семьи со школьниками получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей для подготовки к новому учебному году.

Ранее Миронов указал, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.

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