Затопили соседи: что делать в первые минуты и как получить компенсацию

Затопили соседи: что делать в первые минуты и как получить компенсацию

Если квартиру залило водой, счет идет на минуты. Неправильные действия в первые секунды могут не только привести к короткому замыканию, но и оставить вас без компенсации за испорченный ремонт и технику. NEWS.ru совместно с юристами и экспертами ЖКХ составил четкий план действий: от отключения электричества до судебного взыскания ущерба.

Почему каждая минута на счету при затоплении

Затопление жилого помещения — одна из самых частых коммунальных аварий в многоквартирных домах, рассказал NEWS.ru управляющий партнер юридического бюро «Сабатраст» адвокат Даниил Саблин. По его словам, статистика страховых компаний подтверждает, что около 90% обращений по договорам имущественного страхования связаны с ущербом от воды. При этом средний ущерб по Москве в 2025 году оценивается в 80–85 тыс. рублей, а судебные взыскания с управляющих компаний нередко превышают 200 тыс.

Порядок действий в первые минуты после обнаружения залива очень важен. Неправильные или несвоевременные действия могут лишить пострадавшего возможности получить компенсацию.

Что отключать в первую очередь: электричество или воду

При первых признаках затопления квартиру необходимо обесточить. Это важно для предотвращения короткого замыкания и возгорания проводки, сообщил NEWS.ru независимый эксперт ЖКХ Александр Люшин. По его словам, нельзя прикасаться к розеткам, выключателям и электроприборам, если на них попала вода, а пол под ногами мокрый.

Следующее действие — перекрыть подачу воды, отметил Люшин. Это остановит или минимизирует поток жидкости, если произошел прорыв трубы. Важно найти главные запорные вентили (обычно они располагаются возле стояков) и повернуть их до упора.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как законно попасть к соседям и узнать причину протечки

После отключения электричества и перекрытия воды нужно подняться к соседям и выяснить причину протечки: возможно, кто-то забыл закрыть кран или потекла труба, отметил Александр Люшин. В лучшем случае соседи окажутся дома или неподалеку, однако иногда они могут быть в отъезде.

«Типичная ситуация — соседи уехали надолго и не закрыли полностью окно, наступили морозы. От перепада температуры батареи полопались», — рассказал Люшин.

Самостоятельно пытаться проникнуть в квартиру соседей нельзя — это нарушение закона (статья 139 УК РФ «Неприкосновенность жилища»). В этом случае нужно вызывать полицию и МЧС.

Кому звонить при отсутствии соседей: в УК, МЧС или 112

Необходимо обратиться в единый диспетчерский центр или управляющую компанию, рассказал Даниил Саблин. Специалисты приедут и перекроют стояк, если соседи отсутствуют или не открывают дверь.

Телефоны экстренных служб обычно размещены на информационных стендах в подъезде, в квитанциях на оплату ЖКУ или на сайтах управляющих организаций. Если контакты УК оперативно найти не удается, можно обратиться в единую службу спасения по номеру 112 — диспетчер перенаправит вызов в профильную аварийную службу.

Какие повреждения фиксировать на фото до приезда комиссии

До приезда аварийной службы и комиссии УК лучше сделать подробные фото и видео всех повреждений. Зафиксируйте общие планы помещений, а также крупные планы трещин, вздутий, потеков на стенах и потолке, поврежденную мебель и бытовую технику. Также рекомендуется пригласить двух-трех соседей в качестве свидетелей, чтобы они могли подтвердить факты и обстоятельства при судебном разбирательстве.

«Не начинайте уборку и не сушите повреждения до приезда комиссии. Любое вмешательство меняет картину происшествия и может помешать фиксации фактического состояния. Кроме того, часть дефектов проявляется не сразу — влага продолжает разрушать материалы в течение нескольких часов и даже дней. Поэтому рекомендую проводить повторный осмотр через 2–3 дня, когда проявятся скрытые повреждения вроде плесени, вздутия пола или отслоения штукатурки», — отметил Даниил Саблин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие пункты обязательны в акте о заливе для суда

Акт о заливе — самый важный документ и основа всех дальнейших разбирательств, напоминает эксперт. Без него доказать факт происшествия и размер ущерба в суде практически невозможно. Документ составляет управляющая компания, но на практике УК часто затягивает с выездом или составляет акт поверхностно, упуская важные детали.

В акте в обязательном порядке должны быть отражены:

дата, время и адрес осмотра;

состав комиссии (представитель УК, пострадавший, виновник, свидетели);

предполагаемая причина протечки;

подробное описание всех видимых повреждений отделки, мебели и имущества;

подписи всех участников.

Как определить виновника: сосед, УК или фонд капремонта

Виновником коммунальной аварии может быть как собственник квартиры, так и управляющая компания, фонд капитального ремонта и даже застройщик. Однако не всегда удается четко определить, где заканчивается ответственность соседа и начинается зона УК.

«Например, если труба лопнула в месте соединения внутриквартирной разводки с общедомовым стояком, экспертиза может установить смешанную ответственность. В судебной практике известны случаи, когда компенсацию делили между соседом и управляющей компанией пропорционально степени вины», — сообщил Саблин.

Виновника затопления определяет комиссия, которую формирует управляющая компания (УК), ТСЖ или ЖСК после осмотра поврежденного помещения и источника протечки. Они же рассчитывают сумму компенсации.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как рассчитать реальный ущерб и подать иск на компенсацию

На практике часто сумма, объявленная УК, оказывается гораздо ниже фактической, рассказала в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Управляющая компания назначает компенсации по самым низким расценкам. Поэтому в большинстве случаев требуется независимая экспертиза и последующий судебный иск. Иск подается в мировой суд при цене иска до 50 тыс. рублей, при большей сумме — в районный суд. Подать заявление можно как лично, так и онлайн через сервис ГАС «Правосудие».

К выбору эксперта нужно подходить ответственно: лучше отдавать предпочтение специалистам, состоящим в саморегулируемых организациях оценщиков и застраховавшим свою профессиональную ответственность. Именно такое заключение имеет наибольший вес в суде.

По закону потерпевший не обязан извещать виновное лицо о дате оценки, но на практике это настоятельно рекомендуется. Направьте уведомление заказным письмом или телеграммой за 4–5 рабочих дней до осмотра. Это лишит соседа возможности впоследствии ссылаться на неосведомленность и заявлять ходатайство о назначении повторной экспертизы.

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