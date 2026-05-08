Новые правила ЖКХ с мая 2026-го: счетчики, прописка и доначисление

С мая 2026 года в России вступили в силу новые правила ЖКХ, которые затронут интересы всех собственников жилья, — от добросовестных плательщиков до тех, кто годами платит за «мертвые души». Корректировки коснутся сразу двух болезненных тем — начисления оплаты за ресурсы по приборам учета и учета реального количества жильцов в квартире, а не только формально прописанных. Что именно изменилось в квитанциях и как избежать переплат — в материале NEWS.ru.

Что будет, если пропустить поверку счетчиков воды или газа

Первое и главное нововведение касается дисциплины пользования приборами учета. Если собственник пропустил срок поверки счетчика воды, газа или электричества, вовремя не подал показания или не пустил проверяющего в квартиру, управляющая компания (УК) и ресурсоснабжающая организация получают законное право сменить систему расчета. Вместо реальных цифр потребления плату начнут начислять по нормативам, и сумма в квитанции может серьезно вырасти.

Как пояснила NEWS.ru заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, размер итоговой переплаты напрямую зависит от количества людей, официально зарегистрированных в квартире. При расчете по нормативу учитывается именно количество прописанных «душ», даже если человек реально не живет в помещении.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко добавил, что в таких ситуациях УК вправе применять повышающие коэффициенты. Для горячей воды, электроэнергии и газа множитель остался на уровне 1,5 (то есть платить придется в полтора раза больше норматива). А вот для холодной воды наказание стало жестче — коэффициент вырос до 3, напомнил собеседник NEWS.ru. Срок, за который могут сделать перерасчет задолженности, ограничен тремя последними месяцами, добавил он.

Как новые правила ЖКХ доначислят плату за скрытых жильцов

Второй блок изменений касается так называемых резиновых квартир и скрытых жильцов. Ресурсоснабжающие компании и УК получили право ориентироваться не только на штампы в паспорте, но и на фактическое число проживающих.

Как пояснила NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова, теперь поставщики услуг могут провести сверку данных, и если выяснится, что в квартире живет людей больше, чем официально зарегистрировано, сумму в квитанциях доначислят по факту.

Для семей, где прописан один человек, а живут трое, это изменение — веский повод легализовать свое положение или готовиться к росту платежей.

Как выписать «мертвые души» без суда и перестать платить за чужих

Наконец, законодатели упростили жизнь добросовестным собственникам, которые не могут выписать давно не живущих родственников. Раньше для этого почти всегда требовался суд. Теперь процедура стала доступнее.

По словам Ольги Борисовой, теперь можно снять с регистрационного учета гражданина, который отсутствует в квартире больше года. В качестве доказательств подойдут показания соседей или акты управляющей компании, подтверждающие, что человек не проживает по адресу. С заявлением и собранными документами собственнику нужно обратиться в МВД или многофункциональный центр (МФЦ). При этом процедура добровольной выписки («по собственному желанию») не изменилась.

Эксперты советуют собственникам немедленно проверить актуальность поверки своих счетчиков и внимательно изучить список зарегистрированных в квартире лиц — эти простые действия помогут избежать неожиданно завышенных квитанций.

Как уже изменились сроки оплаты коммунальных услуг

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу важные изменения в правилах оплаты жилищно-коммунальных услуг. Если раньше каждый регион мог устанавливать собственные сроки доставки квитанций и даты платежей (из-за чего жители, например, Краснодара и Новосибирска жили по разным правилам), то теперь требования стали едиными для всей страны.

Главное новшество — у россиян появилось больше времени как на получение платежного документа, так и на сам перевод денег.

Во-первых, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны доставлять квитанции не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

Во-вторых, предельный срок оплаты ЖКУ теперь наступает не раньше 15-го числа месяца, следующего за расчетным. То есть, получив квитанцию до 5-го числа, у собственника есть минимум 10 дней на спокойную оплату без риска пени.

