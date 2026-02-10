Новые сроки оплаты ЖКХ в России: что меняется и почему это важно

Новые сроки оплаты ЖКХ в России: что меняется и почему это важно

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу важные изменения в правилах оплаты жилищно-коммунальных услуг. Теперь сроки станут едиными для всех регионов. Более того, у россиян появится больше времени как на получение квитанции, так и на сам платеж. NEWS.ru рассказывает о нововведениях и о том, что изменится для рядовых потребителей.

Как изменятся сроки оплаты коммунальных услуг

По словам заместителя руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Коваленко, крайний срок внесения платежей с 1 марта переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Это изменение коснется и взносов на капитальный ремонт.

Собеседница NEWS.ru подчеркнула, что управляющие компании не вправе самостоятельно изменять эти сроки, так как они установлены законодательно. При этом платежные документы должны рассылаться жильцам не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

Что даст населению перенос сроков оплаты ЖКУ

По мнению экспертов, перенос срока оплаты на 15-е число призван решить две основные проблемы. Во-первых, у многих граждан заработная плата или пенсия поступает в период с 5-го по 10-е число. Новый график позволит им оплачивать ЖКУ сразу после получения дохода, снижая риски просрочки.

Во-вторых, упрощается запоминание правил: квитанция приходит до 5-го, оплатить нужно до 15-го. Это дает жильцам около 10 дней на спокойную проверку начислений, сверку показаний счетчиков и выявление возможных ошибок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Исчезает путаница в сроках, — пояснил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. — Покажем на примере: платеж за январь 2026 по старому правилу нужно было внести до 10 февраля. А платеж за февраль 2026 по новому правилу можно будет оплатить уже до 15 марта. Правило становится простым и единым».

Как добавила Юлия Коваленко, параллельно вводятся и другие важные изменения. В частности, государственное установление тарифов на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования позволит искоренить завышенные цены и мошеннические схемы, что сократит необоснованные расходы граждан.

Кроме того, ужесточаются требования к отчетности управляющих компаний в системе ГИС ЖКХ. Это повысит контроль за целевым использованием средств, собранных с жильцов, и сократит возможности для их нецелевого расходования, полагает Коваленко.

Что будет, если вовремя не оплатить квитанцию

Важно понимать, что хотя срок оплаты и сдвинулся, сама обязанность платить вовремя никуда не делась, замечает Дмитрий Бондарь. Если вы не успели оплатить квитанцию до 15-го числа, с вами могут случиться все те же неприятности, что и раньше. Как поясняют эксперты, начиная с 31-го дня просрочки (то есть примерно с 16-го числа следующего месяца, если считать от нового крайнего срока) на неоплаченную сумму начнут капать пени.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер зависит от того, как долго вы тянете с оплатой. Первые 90 дней просрочки придется платить по 1/300 части ключевой ставки за каждый день, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

А вот если затянуть больше чем на три месяца, штрафные проценты серьезно вырастут — до 1/130 ставки в день. Правда, есть важная оговорка. По правилам, действующим до начала 2027 года, для расчета этих пени берут ключевую ставку не выше 9,5% (даже несмотря на то, что сейчас, к примеру, она составляет 16% годовых), отметил Балынин.

Но финансами дело может не ограничиться. Как напомнил Дмитрий Бондарь, за долги могут и ограничить подачу некоторых услуг — например, отключить электричество. Так что новые «пятнадцатые» числа — это просто дополнительное окно для маневра, а не индульгенция. Правила игры остались прежними: не заплатил в срок — будь готов к штрафам и другим неприятным последствиям.

Читайте также:

Отсрочка оплаты ЖКУ в 2026-м: что изменится, когда могут отключить услуги

ФАС «урезает» тарифы ЖКХ: за какие услуги теперь будем платить меньше

Подорожание ЖКУ дважды в 2026 году: сколько будем платить за «коммуналку»