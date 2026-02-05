Зимняя Олимпиада — 2026
Эксперт по ЖКХ ответил, что изменится из-за сдвига сроков оплаты квитанций

Эксперт по ЖКХ Часовских: пенсионерам будет проще оплачивать коммунальные услуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Формально пенсионерам станет проще оплачивать коммунальные услуги из-за переноса сроков платы за ЖКХ, рассказал 360.ru директор регионального центра общественного контроля Самарской области Виктор Часовских. Он отметил, что на большинстве собственников нововведения не отразятся.

Пожилые люди иногда волнуются: «Я получаю пенсию 14-го числа, но мне до 10-го надо заплатить, а то будут начисляться пени». Запомните, что никакие пени не будут начисляться еще 30 дней, — рассказал Часовских.

Эксперт отмечает, что те, кто платили вовремя, так и продолжат платить, а те, кто забывал об оплате, так и будут копить просрочки по платежам. Он отметил, что перенос сроков также может положительно сказаться на работе управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Ранее депутат Александр Якубовский напомнил россиянам об актуальных сроках внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Он уточнил, что внесение средств за январь необходимо провести не позднее 10 февраля, а за февраль — не позднее 10 марта.

