Назван предельный срок оплаты услуг ЖКХ за январь Депутат Якубовский: платить ЖКХ за январь нужно до 10 февраля

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости напомнил россиянам об актуальных сроках внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Он уточнил, что платежи за январь необходимо провести не позднее 10 февраля, а за февраль — не позднее 10 марта.

Эти даты соответствуют прежнему регламенту. С 1 марта в России их скорректируют, как и время выставления платежных документов.

Эти сроки действуют в рамках прежнего порядка и сохраняются еще на два расчетных периода, — сказал Якубовский.

Оплатить квитанции можно привычными способами: через банковские приложения, личные кабинеты управляющих компаний, портал «Госуслуги», а также в почтовых отделениях и банковских кассах. Парламентарий рекомендовал отдавать предпочтение безналичным расчетам и обязательно сохранять чеки или иные подтверждения платежей во избежание споров.

Ранее стало известно, что в феврале 2026 года квитанции за отопление пересчитают — суммы в платежках ЖКХ будут уменьшены. Согласно действующему законодательству, пересчет возможен при оказании услуг ненадлежащего качества, например, при несоответствии температуры воздуха в квартире установленным нормативам или при перебоях в подаче отопления.