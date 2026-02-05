Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 03:53

Назван предельный срок оплаты услуг ЖКХ за январь

Депутат Якубовский: платить ЖКХ за январь нужно до 10 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости напомнил россиянам об актуальных сроках внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Он уточнил, что платежи за январь необходимо провести не позднее 10 февраля, а за февраль — не позднее 10 марта.

Эти даты соответствуют прежнему регламенту. С 1 марта в России их скорректируют, как и время выставления платежных документов.

Эти сроки действуют в рамках прежнего порядка и сохраняются еще на два расчетных периода, — сказал Якубовский.

Оплатить квитанции можно привычными способами: через банковские приложения, личные кабинеты управляющих компаний, портал «Госуслуги», а также в почтовых отделениях и банковских кассах. Парламентарий рекомендовал отдавать предпочтение безналичным расчетам и обязательно сохранять чеки или иные подтверждения платежей во избежание споров.

Ранее стало известно, что в феврале 2026 года квитанции за отопление пересчитают — суммы в платежках ЖКХ будут уменьшены. Согласно действующему законодательству, пересчет возможен при оказании услуг ненадлежащего качества, например, при несоответствии температуры воздуха в квартире установленным нормативам или при перебоях в подаче отопления.

ЖКХ
квитанции
оплата
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван опасный для здоровья материал мебели и ламината
Группировке ВСУ предрекли крах после освобождения Доброполья армией РФ
Самолеты внезапно «исчезли» над российским городом
Наркотики, травля из-за внешности, мнение об СВО: как живет Денис Дорохов
Трехлетняя девочка съела конфету со взрывным устройством
Назван предельный срок оплаты услуг ЖКХ за январь
Озвучены условия досрочного выхода россиян на пенсию
На Украине занизили потери ВСУ с февраля 2022 года
Звезда британских сериалов скончалась на 105-м году жизни
Психолог объяснила, как избежать нервного срыва в пробке
В РАН озвучили, в каком возрасте начинает стареть мозг
Рубио поцеловал коллегу на фоне серьезных разногласий между странами
Смена имиджа, наркотики и алкоголь, брак с Тодоренко: как живет Топалов
Сын-насильник, дело Эпштейна: кронпринцесса Норвегии погрязла в скандалах
«Тайный брат?»: Туска предложили проверить на связи с Эпштейном
Зеленский рассказал, какой результат СВО пугает его больше всего
Юристы озвучили самые популярные схемы мошенников к 14 февраля
В Петербурге предотвратили теракт
Иностранные наемники пожаловались на задержку Киевом зарплаты
Женщинам подсказали, как достичь «самой желанной цели» в спортзале
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.