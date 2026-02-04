Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 20:30

В феврале 2026 года квитанции за отопление пересчитают — суммы в платежках ЖКХ будут уменьшены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В феврале 2026 года квитанции за отопление пересчитают — суммы в платежках ЖКХ будут уменьшены, но для этого необходимо знать свои права и строго соблюдать процедуру.

Согласно действующему законодательству, пересчет возможен при оказании услуг ненадлежащего качества, например, при несоответствии температуры воздуха в квартире установленным нормативам или при перебоях в подаче отопления. Основанием для уменьшения суммы в платежке станет официально зафиксированное нарушение. В идеале на проверку должен выехать представитель УК и ресурсоснабжающей организации для составления акта о нарушении.

Этот документ, подписанный всеми участниками проверки, включая собственника, служит отправной точкой для начала периода перерасчета. Если визита представителей компаний дождаться не удалось, закон позволяет составить акт в присутствии нескольких соседей, чьи подписи также будут иметь доказательную силу.

Период нарушения считается завершенным, а перерасчет возможным после составления второго акта, подтверждающего восстановление нормативных параметров услуги.

