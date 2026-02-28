Овечкин продлил серию без голов до семи матчей «Вашингтон» одержал победу над «Вегасом» со счетом 3:2 в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сказано на сайте ХК из столицы США. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без очков во втором матче подряд после возобновления сезона, который прервали из-за олимпийского турнира. Форвард не может отметиться голами на протяжении семи игр.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (21-я и 24-я минуты) и Джейкоб Чикран (35-я). У проигравших отличились Брэйден Боуман (43-я) и Томаш Гертл (50-я).

«Вегас» находится во главе турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона (70 очков в 59 матчах). «Вашингтон» располагается на четвертой позиции в Столичном дивизионе с 69 очками после 61 противостояния.

Ранее Овечкин вышел на чистое 17-е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей. В игре против «Филадельфии» форвард «Вашингтона» провел 1551-й матч в регулярных чемпионатах. Россиянин обошел Алекса Дельвеккьо в историческом рейтинге лиги. Рекордсменом по этому показателю остается Патрик Марло с 1779 играми.