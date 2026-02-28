Зимняя Олимпиада — 2026
Овечкин продлил серию без голов до семи матчей

«Вашингтон» одержал победу над «Вегасом» со счетом 3:2 в матче НХЛ

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сказано на сайте ХК из столицы США. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без очков во втором матче подряд после возобновления сезона, который прервали из-за олимпийского турнира. Форвард не может отметиться голами на протяжении семи игр.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:2 на «Кэпитал Уан-арена» в пятницу, — сказано на сайте.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (21-я и 24-я минуты) и Джейкоб Чикран (35-я). У проигравших отличились Брэйден Боуман (43-я) и Томаш Гертл (50-я).

«Вегас» находится во главе турнирной таблицы Тихоокеанского дивизиона (70 очков в 59 матчах). «Вашингтон» располагается на четвертой позиции в Столичном дивизионе с 69 очками после 61 противостояния.

Ранее Овечкин вышел на чистое 17-е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей. В игре против «Филадельфии» форвард «Вашингтона» провел 1551-й матч в регулярных чемпионатах. Россиянин обошел Алекса Дельвеккьо в историческом рейтинге лиги. Рекордсменом по этому показателю остается Патрик Марло с 1779 играми.

