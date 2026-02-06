Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 09:34

Овечкин отметился новыми успехами в матче НХЛ

Овечкин сделал голевую передачу в матче «Вашингтона» против «Нэшвилла»

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/Global Look Press
Российский хоккеист Александр Овечкин сделал результативную передачу в победном домашнем матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, которые отличились благодаря голам Тома Уилсона, Пьер-Люка Дюбуа и дублю Джейкоба Чикрана.

Овечкин сделал 26-й результативный пас в регулярном чемпионате. Также на счету капитана «Вашингтона» 22 гола в 59 матчах. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне, уступая только Уилсону, у которого 49 очков (23 гола + 26 передач) после 50 проведенных игр.

Ранее Овечкин побил свой личный рекорд по голам в регулярных сезонах, забив в гостевом матче против «Калгари». Теперь на счету капитана команды 918 результативных бросков в регулярных чемпионатах, что подтверждает его статус величайшего бомбардира в истории лиги.

Кроме того, в гостевом матче против «Детройта» капитан «Вашингтон Кэпиталз» вновь продемонстрировал свою фирменную силовую игру. В течение первого периода российский хоккеист за 22 секунды уложил на лед двух игроков соперника, выполнив жесткие силовые приемы.

НХЛ
хоккей
Александр Овечкин
Вашингтон Кэпиталз
