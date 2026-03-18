Путин обратился к новому верховному лидеру Ирана из-за смерти Лариджани

Президент России Владимир Путин направил соболезнования новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. В послании российский лидер отметил значительный личный вклад политика в укрепление стратегического партнерства между Москвой и Тегераном, сообщает гостелевидение республики.

Путин назвал произошедшее большой потерей для Ирана и всего региона. Он подтвердил готовность России к дальнейшему тесному сотрудничеству.

Президент в своем письме отметил, что Лариджани, с которым он неоднократно встречался, был настоящим другом России. Погибший запомнится как мудрый и дальновидный политик.

Лариджани погиб 17 марта в результате удара США и Израиля вместе с сыном и начальником охраны. Он считается одним из ключевых архитекторов российско-иранских отношений последних лет.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о смерти министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. В соцсети X он отметил, что Хатиб, Лариджани и министр обороны страны Азиз Насирзаде ушли из жизни в результате нацеленного на них «террористического акта». Он также выразил соболезнования близким и родным погибших.

Кабмин США уличили в «готовности» опубликовать данные об инопланетянах
Стоимость нефти марки Brent превысила $110 за баррель
Крупнейший в мире СПГ-комплекс в Катаре попал под ракетный удар
Разобрала и уничтожила: семья Тиммы вытащила «скелеты из шкафа» Седоковой
Покупать в рассрочку будем по-новому: что изменится с 1 апреля 2026 года
Путин обратился к новому верховному лидеру Ирана из-за смерти Лариджани
Игравшая в паре с Биковичем российская актриса попала в список «Миротворца»
В России обнародовали проект закона об искусственном интеллекте
МИД Ирана в отчаянии обратился к Евросоюзу с просьбой
ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации нового высокопоставленного командира КСИР
Уважение Овечкина, звезда НХЛ, дом за $3 млн: как живет хоккеист Кучеров
«Передовое сдерживание»: во Франции объяснили «ядерную» речь Макрона
Российская ПВО перехватила три десятка дронов за шесть часов
Зеленский «сорвался» на русский язык перед журналистами
Что известно о разрушениях в Краснодаре после ночной атаки БПЛА
«Не дал трещину»: Израиль оценил готовность Ирана продолжать войну
«Конфуз»: глава делегации Жданова о шагах Франции навстречу России
Двух подростков наказали за попытку сжечь локомотивы
Что известно о ликвидации пожара напротив Госдумы
Опубликованы кадры с места пожара в центре Москвы
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

