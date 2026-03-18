Путин обратился к новому верховному лидеру Ирана из-за смерти Лариджани

Президент России Владимир Путин направил соболезнования новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. В послании российский лидер отметил значительный личный вклад политика в укрепление стратегического партнерства между Москвой и Тегераном, сообщает гостелевидение республики.

Путин назвал произошедшее большой потерей для Ирана и всего региона. Он подтвердил готовность России к дальнейшему тесному сотрудничеству.

Президент в своем письме отметил, что Лариджани, с которым он неоднократно встречался, был настоящим другом России. Погибший запомнится как мудрый и дальновидный политик.

Лариджани погиб 17 марта в результате удара США и Израиля вместе с сыном и начальником охраны. Он считается одним из ключевых архитекторов российско-иранских отношений последних лет.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о смерти министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. В соцсети X он отметил, что Хатиб, Лариджани и министр обороны страны Азиз Насирзаде ушли из жизни в результате нацеленного на них «террористического акта». Он также выразил соболезнования близким и родным погибших.