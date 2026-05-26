Путин поддержал реформу защиты прав бизнеса

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Российского союза промышленников и предпринимателей по модернизации института уполномоченного по защите прав предпринимателей. По мнению Александра Шохина, оптимальным вариантом является передача функции уполномоченного с чисто государственного уровня на уровень общественно-государственного института.

Александр Николаевич, я хочу в этой части сказать, что я согласен. Сделаем это, — сказал Путин.

Ранее Путин поручил подготовить предложения по созданию координационного механизма защиты прав миноритарных акционеров, заявили в пресс-службе Кремля. Ответственными за исполнение назначены Центральный банк РФ и Генеральная прокуратура.

Также Путин поручил до августа принять меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы. Соответствующий пункт включен в перечень поручений главы государства по итогам съезда РСПП и встречи с представителями деловых кругов.

До этого Путин определил 40 человек, которые получили приглашение войти в новый состав Общественной палаты РФ по квоте главы государства. Речь идет о кандидатах, имеющих особые заслуги перед страной и обществом.