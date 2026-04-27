Путин поручил подготовить инициативы по защите прав миноритариев в России

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию координационного механизма зашиты прав миноритарных акционеров, заявили в пресс-службе Кремля. Ответственными за исполнение назначены Центральный банк РФ и Генеральная прокуратура.

Правительству РФ подготовить совместно с Банком РФ и Генеральной прокуратурой РФ и представить предложения по созданию координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров, — говорится в тексте документа.

Ранее Путин поручил до августа принять меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы. Соответствующий пункт включен в перечень поручений главы государства по итогам съезда РСПП и встречи с представителями деловых кругов.

Также Путин заявлял, что Российская Федерация предпочитает ориентироваться на диалог с конструктивными национальными политическими силами. По его словам, страна формирует практические механизмы взаимодействия по линии парламентариев и партий со странами ШОС, БРИКС и ЕАЭС.