27 апреля 2026 в 12:17

Путин поручил подготовить инициативы по защите прав миноритариев в России

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию координационного механизма зашиты прав миноритарных акционеров, заявили в пресс-службе Кремля. Ответственными за исполнение назначены Центральный банк РФ и Генеральная прокуратура.

Правительству РФ подготовить совместно с Банком РФ и Генеральной прокуратурой РФ и представить предложения по созданию координационного механизма по защите прав миноритарных акционеров, — говорится в тексте документа.

Ранее Путин поручил до августа принять меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы. Соответствующий пункт включен в перечень поручений главы государства по итогам съезда РСПП и встречи с представителями деловых кругов.

Также Путин заявлял, что Российская Федерация предпочитает ориентироваться на диалог с конструктивными национальными политическими силами. По его словам, страна формирует практические механизмы взаимодействия по линии парламентариев и партий со странами ШОС, БРИКС и ЕАЭС.

Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

