27 апреля 2026 в 11:45

Путин заявил об открытости России к диалогу с конструктивными силами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия всегда стремится к диалогу с конструктивными национальными политическими силами и создает реальные механизмы сотрудничества по линии парламентариев и политических партий со странами ШОС, БРИКС и ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства направил приветственную телеграмму участникам форума Международной социалистической сети СОВИНТЕРН, который стартовал в Москве.

Россия всегда стремилась к расширению плодотворного диалога всех конструктивных национальных политических сил. Вместе с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Евразийскому экономическому союзу создаем реальные механизмы партнерства по линии законодательных и партийных структур, — отметил Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что диалог между парламентариями и политическими партиями призван объединить усилия для совместного поиска ответов на общие вызовы. Речь идет о проблемах глобальной и региональной стабильности, а также вопросах экономического и социального развития.

Путин также заявил, что рассчитывает на дальнейшее углубление многосторонних общественно-политических связей. Он пожелал успешной работы участникам форума, представляющим партии и движения, которые выступают за социальную справедливость и суверенное развитие.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества в Арктике со всеми заинтересованными государствами. При этом он подчеркнул, что Москва будет решительно отстаивать свои национальные интересы в этом регионе.

Власть
Россия
Владимир Путин
Политика
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.