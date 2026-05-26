В Кремле объяснили, о чем говорит прославление нацистов в Киеве Песков: прославление нацистов на Украине подчеркивает обоснованность начала СВО

Прославление руководством Украины нацистских преступников в очередной раз подчеркивает тот факт, что начало Россией спецоперации было обоснованным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал новость о перезахоронении в Киеве главы «Организации украинских националистов» (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника, передает пресс-служба Кремля.

Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то. Но нам это не нравится совсем. И это лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решение о начале специальной военной операции, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что в Люксембурге эксгумировали прах одного из главарей ОУН Андрея Мельника и его супруги Софии. Останки были перезахоронены на Украине.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев такими темпами скоро дойдет и до Степана Бандеры и ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки. Она привела цитату из обращения президента страны Владимира Зеленского, где он назвал «моральным долгом» вернуть прах военных, захороненных за границей.