День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 18:45

«Трамвайного» рецидивиста арестовали по делу о госизмене

Фигуранта дела о нацистской символике в московском трамвае обвинили в госизмене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лефортовский суд Москвы отправил под арест 46-летнего Дениса Панчука, которого обвиняют в госизмене, пишет ТАСС. Мужчину несколько раз арестовывали за демонстрацию запрещенной символики в трамвае и неповиновение полиции.

До возбуждения уголовного дела Панчук несколько раз привлекался к административной ответственности. В марте Тушинский суд Москвы назначил ему штраф 60 тыс. рублей по нескольким протоколам по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию армии». Кроме того, в этот же день москвич получил 15 суток за неповиновение полицейским.

Позднее суд снова арестовал мужчину на 13 суток по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Поводом стало изображение запрещенной символики в трамвае. В материалах дела говорится, что свою вину он признал. После освобождения Панчука еще раз арестовали на 15 суток за неповиновение полиции, а затем он стал фигурантом дела о госизмене.

Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в государственной измене. Женщина передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа. По информации УФСБ, задержанная установила контакт с украинскими спецслужбами в Telegram. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Москва
госизмена
нацисты
Уголовный кодекс
дискредитация ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Италии водитель въехал в толпу прохожих
«Ликвидированный» Трампом главарь ИГ умер два года назад
Москву ждут майские грозы
На выстрелившего в подростка мужчину в Люберцах завели дело
«Высоко ценим»: МИД Приднестровья назвал преимущества указа Путина
У Стармера появился неожиданный конкурент
Раскрыты последствия мощного взрыва на АЗС в Пятигорске
В Перми загорелся ангар площадью 2 тыс. квадратных метров
Был изгоем — стал героем: что случилось с одинокой макакой Панчем
Швеция начала новое расследование против члена экипажа танкера Sea Owl I
«Трамвайного» рецидивиста арестовали по делу о госизмене
Старейший в мире пес по кличке Лазар скончался в возрасте 30 лет
Раскрыты подробности тройного удара ВСУ по Тульской области
Политолог ответил, почему Трамп решил отказаться поддерживать Тайвань
Составлен список российских звезд, которые могут вернуться в Россию
В США раскрыли масштабы морской блокады Ирана
«Пошли во все тяжкие»: в Киеве раскрыли, как «выбивались» деньги для Ермака
Российские спортсменки завоевали три золотые медали на чемпионате Европы
Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в «бандитском беспределе»
Двух силовиков обвинили в изнасиловании преступницы
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.