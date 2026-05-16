«Трамвайного» рецидивиста арестовали по делу о госизмене Фигуранта дела о нацистской символике в московском трамвае обвинили в госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под арест 46-летнего Дениса Панчука, которого обвиняют в госизмене, пишет ТАСС. Мужчину несколько раз арестовывали за демонстрацию запрещенной символики в трамвае и неповиновение полиции.

До возбуждения уголовного дела Панчук несколько раз привлекался к административной ответственности. В марте Тушинский суд Москвы назначил ему штраф 60 тыс. рублей по нескольким протоколам по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию армии». Кроме того, в этот же день москвич получил 15 суток за неповиновение полицейским.

Позднее суд снова арестовал мужчину на 13 суток по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Поводом стало изображение запрещенной символики в трамвае. В материалах дела говорится, что свою вину он признал. После освобождения Панчука еще раз арестовали на 15 суток за неповиновение полиции, а затем он стал фигурантом дела о госизмене.

