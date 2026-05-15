15 мая 2026 в 07:37

В Мариуполе задержали женщину за связь с украинскими спецслужбами

УФСБ задержало жительницу Мариуполя за передачу Украине данных о войсках РФ

Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержало жительницу Мариуполя по подозрению в государственной измене. По данным следствия, женщина передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа, пишет ТАСС.

Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность жительницы Мариуполя, подозреваемой в государственной измене, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанная, по данным УФСБ, установила контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Следствие продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма по подозрению в государственной измене. По данным следствия, они передавали украинским спецслужбам данные о военнослужащих на полуострове. Работа также осуществлялась через Telegram и по собственной инициативе россиян. Речь шла о передаче фотографий, видеоматериалов и координат мест дислокации объектов Вооруженных сил РФ. Кроме того, связь осуществлялась с Государственной пограничной службой Украины.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

