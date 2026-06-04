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04 июня 2026 в 10:09

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Старобельске студентов

Раненная при ударе в Старобельске студентка до сих пор остается в больнице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Студентка, получившая ранение при обстреле Вооруженными силами Украины колледжа в Старобельске, продолжает проходить лечение в Луганской республиканской клинической больнице, сообщил ТАСС исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской работе ЛРКБ Руслан Новрузов. Он добавил, что другого тяжелораненого молодого человека после стабилизации состояния доставили в московскую больницу.

В настоящее время в нашем медучреждении остается на лечении одна девушка. Мальчик был у нас в крайне тяжелом состоянии. После стабилизации вчера был переведен в центр хирургии имени Пирогова, — сообщил собеседник агентства.

Ранее журналист Стив Розенберг заявил, что сотрудники BBC не приехали на место трагедии в Старобельске из соображений безопасности. По его словам, представители телекомпании направляли запросы в Лондон и планировали вылет в ЛНР военным бортом, однако в последний момент поездку отменили.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что посетившая Старобельск делегация Международного комитета Красного Креста получила доступ ко всем деталям трагедии. В том числе, продолжил дипломат, они пообщались с пострадавшими студентами.

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