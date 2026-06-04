В Доме Пашкова пройдет концерт «Маленькие пианисты приглашают друзей»

В Доме Пашкова 5 июня состоится детский концерт «Маленькие пианисты приглашают друзей!». Участие примут дети от пяти до девяти лет из Сарова, Балаково, Обнинска, Лесного и Заречного (Пензенская область).

Дети — это всегда счастье, а наученные дети — это счастье не только родным и близким, но и учителям! Наш концерт в Доме Пашкова традиционно посвящен празднику «Дню защиты детей» 1 июня. Благодаря поддержке Минкульта, Росконцерта и РОСАТОМа мы делаем общее значимое дело: воспитание нового поколения, — рассказала художественный руководитель школы Александра Большова.

В концерте будут исполнены произведения различных композиторов, от классических шедевров до веселых и жизнерадостных пьес. Концерт ориентирован на семейный формат. Он привлекает как детей, так и взрослых, ценителей классической музыки, родителей юных дарований, а также всех, кто поддерживает развитие художественного потенциала детей в атомных городах.

Ранее сообщалось, что «Дискотека Детского радио» прошла в Кремлевском дворце 31 мая. Масштабный семейный праздник был приурочен к Международному дню защиты детей.