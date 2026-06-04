Миронов призвал помочь малым городам с развитием инфраструктуры Миронов призвал ввести займы под 3% для развития инфраструктуры в малых городах

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал обеспечить малые города возможностью получать займы под 3% для развития инфраструктуры. По его словам, сказанным NEWS.ru, такое решение даст возможность отремонтировать дороги, школы и больницы в отдаленных районах страны.

Инфраструктурные кредиты под 3% стали эффективным инструментом развития регионов. Они помогли построить сотни новых школ и детских садов, километры дорог и коммунальных сетей по всей России. Но есть проблема, о которой предпочитают не говорить: до малых городов деньги не доходят. Мы предлагаем сделать их соискателями и получателями этих средств напрямую, без участия регионов. Партия направит инициативу правительству и Минстрою, — поделился Миронов.

Он пояснил, что в нынешнем формате инфраструктурные кредиты стимулируют рост только крупных городов. По словам депутата, это приводит к их превращению в мегаполисы с типичными проблемами: перенаселением, малогабаритным жильем, высокой кредитной нагрузкой и снижением рождаемости.

Средства на развитие должны идти в глубинку - там они сейчас нужнее. Новые дороги, коммунальные сети, отремонтированные школы, больницы и детские сады помогут сделать малые города привлекательнее для людей и бизнеса, раскрыть их потенциал и создать новое качество жизни, — резюмировал Миронов.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что новый закон об упрощении реставрации домов-памятников сократит число аварийных объектов культурного наследия. По его словам, инициатива будет реализована с помощью частных инвестиций.