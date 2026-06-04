Суд признал законным арест скандального адвоката Карабанова

Московский городской суд признал законным арест адвоката Александра Карабанова, которого отправили в СИЗО на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС. Постановление суда первой инстанции было решено оставить без изменений.

Защитник арестованного заявил, что расследование уголовного дела практически завершено. В ближайшее время будет направлено для утверждения обвинительного заключения. В связи с этим защита попросила изменить меру пресечения Карабанову на запрет определенных действий или домашний арест. Прокурор в свою очередь выступил против смягчения меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Карабанов признал свою вину. По информации следствия, правозащитник убедил учредителя компании «Интертехника» Алексея Леденева, которого обвиняют в поставках некачественных деталей концерну «Калашников», передать деньги за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности.

До этого стало известно, что Карабанов получил от Леденева 2 млн рублей. При этом фактически адвокат не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел возможности повлиять на результаты расследования.