Известный адвокат сознался в мошенничестве

Адвокат Александр Карабанов признал вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС представитель стороны защиты обвиняемого. По информации следствия, правозащитник убедил учредителя компании «Интертехника» Алексея Леденева, которого обвиняют в поставках некачественных деталей концерну «Калашников», передать деньги за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности.

Карабанов признал вину в инкриминируемом ему преступлении по ч. 4 ст. 1 59 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — заявил собеседник агентства.

От Леденева, как утверждается, адвокат получил 2 млн рублей. Позднее бизнесмен обратился с заявлением в Следственный комитет, так как усомнился в возможностях Карабанова. Адвокат еще недавно утверждал, что не собирался передавать средства каким-либо должностным лицам и не обладал реальными возможностями повлиять на ход расследования.

Ранее суд арестовал Карабанова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда же появились данные, что сотрудники СК допросили правозащитника.