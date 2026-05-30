Минздрав ввел в обиход 11 новых медицинских специальностей

Минздрав РФ скорректировал перечень медицинских специальностей, исключив 16 направлений и введя 11 новых, передает ТАСС. Уточняется, что они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Так, к новым относятся врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач — медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, нутрициолог, медсестра по медреабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.

В то же время из списка будут удалены диабетолог, миколог, лаборант, лабораторный миколог, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, психиатр-нарколог участковый, сексолог, сурдолог-протезист, подростковый терапевт, зубной врач, а также врач — акушер-гинеколог цехового врачебного участка.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский заявил, что идея Минздрава сократить срок выдачи больничного до трех дней для тех, кто за шесть месяцев признавался нетрудоспособным четыре раза и чаще, создаст избыточную нагрузку на систему первичной медицинской помощи.

Тем временем глава Росздравнадзора Алла Самойлова констатировала, что Минздрав разрабатывает законопроект, который сделает невозможной покупку рецептурных лекарств без электронного рецепта. По ее словам, в настоящее время некоторые такие средства все еще продаются без соответствующего документа.