28 мая 2026 в 19:32

Объемы медицинской помощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом

В России существенно расширили объемы медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил председатель федерального фонда ОМС Илья Баланин в ходе научного заседания в НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова. По его словам, показатели увеличили в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Обучение и профилактика позволяют не только улучшить качество жизни пациентов, но и снизить потребность в стационарной помощи в долгосрочной перспективе. И мы видим хорошую динамику — в 2025 году количество комплексных посещений школ достигло 879,2 тыс. — это в три раза больше по сравнению с 2023 годом. При этом финансовое обеспечение выросло более чем в четыре раза и составило 1,5 млрд рублей, — передает Баланин.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что прием витамина D и магния может облегчить течение сахарного диабета. Однако, по ее уточнению, перед употреблением добавок важно проконсультироваться с эндокринологом.

До этого терапевт Красногорской больницы Елена Ревкова сообщила, что сахарный диабет после 70 лет может протекать атипично и маскироваться под обычную усталость. Она подчеркнула, что пожилым пациентам особенно важно не только проверять уровень глюкозы, но и сдавать специфический анализ на наличие белка в моче.

