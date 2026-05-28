Во Франции покончили с рабством и отрезанием ушей Парламент Франции одобрил отмену кодекса о рабстве 1685 года

Национальное собрание Франции единогласно поддержало законопроект об отмене «Черного кодекса», который регулировал рабство во французских колониях, пишет La Provence. Документ был подписан королем Людовиком XIV в 1685 году и включал 60 статей.

Специалисты считают, что решение носит в первую очередь символический характер, а не юридический. Власти Франции рассматривают отмену документа как часть переосмысления исторического прошлого страны.

Согласно кодексу, рабы считались «движимым имуществом», их разрешалось покупать, продавать и использовать как рабочую силу. Также текст предусматривал жестокие наказания за побег: от отрезания ушей вплоть до смертной казни.

Министр по делам заморских территорий Наима Мучу во время выступления в Национальном собрании заявила, что этот «позорный текст» необходимо исключить из французской правовой системы, несмотря на то что фактически он уже давно не применялся. По ее словам, последствия и влияние документа ощущаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что Британия нанесла Барбадосу ущерб в $2 трлн за 200 лет рабства и колониализма. Островное государство было первой крупной британской колонией, где в начале XVII века начали массово использовать рабский труд. После отмены рабства в 1834 году Британия выплатила компенсации рабовладельцам, в то время как сами пострадавшие не получили ничего.