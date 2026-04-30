Британию обвинили в краже 25 млн лет жизни и труда у Барбадоса Guardian: Британия украла у Барбадоса 25 млн лет жизни за 200 лет рабства

Британия нанесла Барбадосу ущерб в $2 трлн за 200 лет рабства и колониализма, выводами экспертов поделилась газета The Guardian. Эта цифра включает в себя стоимость неоплаченного труда и человеческих жизней, потерянных на плантациях и при транспортировке из Африки. Королевство также отняло у страны 25 млн лет жизни и труда.

Барбадос был первой крупной британской колонией, где в начале XVII века начали массово использовать рабский труд. Анализ показал, что эксплуатация затронула миллионы людей, включая тех, кто родился в неволе или погиб во время перехода через океан. После отмены рабства в 1834 году Британия выплатила компенсации рабовладельцам, в то время как сами пострадавшие не получили ничего.

Министр Барбадоса по делам Африки Тревор Прескод заявил, что доклад будет представлен правительству для ратификации и обоснования исков о репарациях. Авторы исследования подчеркивают, что их целью является не просто выставление счета.

Это учет нанесенного вреда, признание которого является отправной точкой для примирения, — объяснил журналистам глава команды исследователей Коулман Базелон.

Представители потомков британских рабовладельцев уже призывают признать наличие морального и финансового долга перед пострадавшими нациями. Однако на международном уровне ситуация остается сложной, так как Великобритания ранее исключала прямые денежные выплаты в качестве репараций.

Ранее парламент Алжира утвердил законопроект, признающий действия Франции в колониальный период с 1830 по 1962 год государственным преступлением. Документ обязывает государство использовать все юридические механизмы для получения от Парижа признания вины, извинений и полной компенсации.