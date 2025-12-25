В Алжире приняли закон, обязавший французов извиняться В Алжире признали 130 лет колонизации Франции государственным преступлением

Парламент Алжира единогласно утвердил законопроект, официально признающий действия Франции в колониальный период с 1830 по 1962 год государственным преступлением, сообщило алжирское издание El Khabar. Документ обязывает алжирское государство использовать все юридические механизмы для получения от Парижа официального признания вины, извинений, полной компенсации за материальный и моральный ущерб, а также возврата всех вывезенных архивов и культурных ценностей.

В среду члены Национального народного собрания единогласно одобрили законопроект, криминализирующий французский колониализм. Окончательный проект законопроекта был представлен членам парламента на пленарном заседании 21 декабря, — говорится в материале.

Согласно документу, действия французов во время колонизации квалифицируются как нарушающие гуманитарные, политические, экономические и культурные принципы. Закон содержит перечень из 27 конкретных форм колониальных преступлений, включая убийства гражданского населения, применение запрещенного оружия, ядерные испытания и ограбление государственной казны.

Отдельно в законе прописаны требования к Франции по очистке территорий, загрязненных в результате ядерных испытаний, и передаче карт минных полей. Документ также запрещает в Алжире любые формы прославления или оправдания колониализма в медиа, академической и культурной сферах, устанавливая, что данные преступления не имеют срока давности.

