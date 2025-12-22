Новый год-2026
22 декабря 2025

Путин связал колониализм Британии с любовью к грабежам

Путин: британцы полезли в Индию из-за любви к грабежам

Владимир Путин и Михаил Пиотровский Владимир Путин и Михаил Пиотровский Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин связал колонизацию Индии с любовью англичан к грабежам, сказав об этом во время экскурсии по Эрмитажу на саммите СНГ. Его реплика стала продолжением объяснения директора музея Михаила Пиотровского о том, что роскошь индийского искусства эпохи Великих Моголов и привлекла британцев в этот регион, сообщает ТАСС.

И, как любители пограбить, туда и пошли, — продолжил Путин мысль Пиотровского о ценностях Индии, которые привлекли британцев.

Ранее Путин провел встречу с индийской коллегой Драупади Мурму. Государственный прием по случаю визита российского лидера состоялся в Президентском дворце в Нью-Дели, соответствующие кадры были опубликованы пресс-службой.

Кроме того, представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил, что двухдневный визит российского лидера в Нью-Дели был незабываемым. По оценке дипломата, поездка оказалась очень успешной.

Также президент РФ на саммите ЕАЭС заявил, что организация готовит торговое соглашение с Индией. По его словам, Нью-Дели подтвердил готовность активизировать работу над этим документом.

