Появились данные о футболисте, подозреваемом в зверском убийстве москвички

Mash: подозреваемый в убийстве москвички футболист Секач подавал большие надежды

Футболист Даниил Секач, подозреваемый в убийстве москвички, подавал большие надежды и мог попасть в ведущие клубы страны, рассказал Telegram-каналу Mash тренер команды «Урал-2 Екатеринбург». По его словам, в команде не верят, что спортсмен мог совершить преступление, поскольку у него никогда не было проблем с деньгами или увлечения азартными играми.

Тренер отметил, что недавно Секач два месяца находился на тренировках в Екатеринбурге. В клубе также удивились тому, что молодой человек оказался в Москве.

Секач начал футбольную карьеру в академии московского «Локомотива». Позднее он выступал за молодежный состав «Ростова», а сейчас играет за вторую команду екатеринбургского «Урала». Также футболист проходил подготовку в школе «Строгино» и подмосковной академии «Мастер-Сатурн».

Подозреваемого задержали в гостинице на Звенигородском шоссе. Следствие проверяет версию о возможной причастности телефонных мошенников к произошедшему. Предполагается, что Секач мог стать их жертвой.

По предварительной информации, злоумышленники сначала обманули дочь убитой по телефону и убедили открыть дверь якобы сотруднику правоохранительных органов. Попав в квартиру, мужчина получил доступ к сейфу с деньгами и попросил девочку задержать возвращавшуюся домой мать. Когда женщина вошла в квартиру, нападавший с ножом атаковал ее и забрал несколько тысяч долларов и драгоценные украшения.
