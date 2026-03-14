Молодого футболиста задержали по подозрению в зверском убийстве москвички РИА Новости: футболиста Секача задержали по подозрению в убийстве москвички

Полиция задержала 20-летнего футболиста Даниила Секача по подозрению в убийстве москвички, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ГСУ СК России по столице. Спортсмен выступает за вторую команду екатеринбургского «Урала».

Задержанный Даниил Секач, 2005 года рождения. По предварительным данным, является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга, — отметил источник.

Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, подозреваемый является уроженцем Ставропольского края. Его задержали в гостинице на Звенигородском шоссе.

Telegram-канала SHOT пишет, что следствие проверяет версию о возможной причастности телефонных мошенников к произошедшему. Предполагается, что Секач мог стать их жертвой.

По предварительной информации, злоумышленники сначала обманули дочь убитой по телефону и убедили открыть дверь якобы сотруднику правоохранительных органов. Попав в квартиру, мужчина получил доступ к сейфу с деньгами и попросил девочку задержать возвращавшуюся домой мать. Когда женщина вошла в квартиру, нападавший с ножом атаковал ее и забрал несколько тысяч долларов и драгоценные украшения.