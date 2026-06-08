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08 июня 2026 в 09:39

Фьючерс на золото обвалился до минимума за два месяца

Золото рухнуло ниже $4300 за унцию впервые с марта 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Стоимость августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась ниже отметки в $4300 (316 тыс. рублей) за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки. Такое снижение было зафиксировано впервые с 23 марта 2026 года.

Утром 8 июня цена драгоценного металла снижалась на 1,66%, достигнув уровня $4293 (314 тыс. рублей). К 08:42 мск стоимость фьючерса частично восстановилась до $4307,6 (316 тыс. рублей) за унцию, что соответствует снижению на 1,32%.

Ранее данные лондонской биржи ICE показали, что стоимость июльского фьючерса на нефть эталонной марки Brent впервые с 11 мая текущего года опустилась ниже отметки в $99 (7,2 тыс. рублей) за баррель. По состоянию на 01:02 мск котировки североморской смеси падали на 4,58%.

Кроме того, председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф предположил, что в летние месяцы 2026 года американский доллар будет стоить от 73 до 79 рублей, тогда как европейская валюта станет колебаться в коридоре 84–92 рубля. По словам аналитика, резкого подорожания доллара выше отметки 90 рублей в ближайшей перспективе не ожидается.

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