Цена на нефть Brent опустилась ниже $99

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $99 за баррель впервые с 11 мая текущего года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 01:02 мск цена Brent снижалась на 4,58%.

Позднее снижение ускорилось. К 01:21 мск стоимость нефти марки Brent торговалась на уровне $98,78 за баррель. Этот показатель соответствует падению на 4,6%.

Ранее депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки заявил, что Японии следует нарастить поставки нефти из России на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива. По его словам, это будет выгодно для Токио, так как недавно нефть уже поступала с проекта «Сахалин-2».

В то же время евродепутат Вилле Ниинисте признал, что санкционные послабления Великобритании и США в отношении российской нефти свидетельствуют о сломе глобального санкционного движения против России. По его оценке, нерешительность Еврокомиссии усиливает негативные последствия для санкционной политики ЕС.

