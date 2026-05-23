23 мая 2026 в 10:56

Россияне накопили 70 трлн рублей

РСПП оценил объем сбережений граждан России в 70 трлн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россияне накопили на своих счетах огромную сумму, общая величина которой достигает 70 трлн рублей, заявил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По мере постепенного снижения ключевой ставки Банка России часть этих колоссальных средств может переместиться с традиционных банковских депозитов на фондовый рынок.

На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан, то будет перераспределение сбережений. Акции и облигации смогут вполне стать привлекательными, — пояснил Шохин.

По мнению руководителя бизнес-объединения, для успешного перетока капитала частным инвесторам необходимо гарантировать высокую надежность существующих финансовых инструментов. В случае реализации этого сценария отечественные компании получат мощный дополнительный источник внутренних долгосрочных инвестиций.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по динамике к доллару в этом квартале. С начала апреля она достигла отметки в 72,6 рубля за доллар. Отмечается, что рубль второй год подряд игнорирует прогнозы о девальвации.

Экономика
россияне
сбережения
вклады
