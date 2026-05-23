Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 10:56

«Звуки ада» раздались в городке на Крайнем Севере

Жители города Заполярный пожаловались на гул из самой глубокой в мире скважины

Кольская сверхглубокая скважина Кольская сверхглубокая скважина Фото: А. Варфоломеев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители города Заполярный в Мурманской области начали слышать странный шум, который доносится из самой глубокой в мире скважины, сообщил Telegram-канал SHOT. В материале уточняется, что завывания и скрипы местные жители прозвали «звуками ада».

Как стало известно SHOT, среди местных ходит легенда о том, что на территории Кольской сверхглубокой скважины, которую строили в 1970-х годах, есть мистическое место, куда регулярно ездят любители аномалий. Однако специалисты уверены, что это лишь физика — в ясную ночную погоду, когда стихает ветер и исчезают посторонние шумы, до Заполярного могут доходить звуки самолетов из Норвегии. Также не исключается, что шум может доноситься и с территории ближайших предприятий.

Ранее радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» и «радиостанция Судного дня», вышла в эфир с несколькими сообщениями. Послания содержали слова «жестокаин», «ляповнук», «блиноспас», «вруновал», «капосук», «братошик» и «королевна». Также в эфире прозвучало слово «лещотеин» на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Регионы
Россия
скважины
звуки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Матч «Спартак» — «Краснодар»: когда пройдет, кто выиграет Кубок России
Лавров объяснил повышенный интерес Запада к Армении
Лавров назвал главную цель для укрепления позиций России в мире
Лавров раскрыл, кто пристально наблюдает за СВО
Лавров: в Евразии вовсю идет война нового типа
«Ценный пример»: Алиев о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура
Медведев намекнул Пашиняну на последствия выхода из ЕАЭС
Медведев посоветовал Пашиняну начинать искать замену российскому газу
Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина может пройти в Крыму
Раскрыта новая деталь о погибших в шахте в Китае
«Архитекторы нового мира»: Запад забил тревогу после визита Путина в Китай
«Потерявшей достоинство»: Захарова подвела итоги Совбеза ООН по удару в ЛНР
Российские туристы пострадали в аварии с экскурсионным автобусом
Стало известно о состоянии одного из пострадавших при ударе ВСУ по ЛНР
Почему не работает Telegram сегодня, 23 мая: замедление, когда заблокируют
Захарова позвала журналистов в ЛНР после атаки ВСУ в Старобельске
Два человека пропали без вести в результате схода лавины
Турецкая разведка «организовала тур» палачам ИГ из другой страны
Турецкий певец чуть не сгорел во время концерта в Измире
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дербентском районе Дагестана
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.