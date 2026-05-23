«Звуки ада» раздались в городке на Крайнем Севере Жители города Заполярный пожаловались на гул из самой глубокой в мире скважины

Жители города Заполярный в Мурманской области начали слышать странный шум, который доносится из самой глубокой в мире скважины, сообщил Telegram-канал SHOT. В материале уточняется, что завывания и скрипы местные жители прозвали «звуками ада».

Как стало известно SHOT, среди местных ходит легенда о том, что на территории Кольской сверхглубокой скважины, которую строили в 1970-х годах, есть мистическое место, куда регулярно ездят любители аномалий. Однако специалисты уверены, что это лишь физика — в ясную ночную погоду, когда стихает ветер и исчезают посторонние шумы, до Заполярного могут доходить звуки самолетов из Норвегии. Также не исключается, что шум может доноситься и с территории ближайших предприятий.

Ранее радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» и «радиостанция Судного дня», вышла в эфир с несколькими сообщениями. Послания содержали слова «жестокаин», «ляповнук», «блиноспас», «вруновал», «капосук», «братошик» и «королевна». Также в эфире прозвучало слово «лещотеин» на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Китай.