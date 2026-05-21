21 мая 2026 в 15:54

«Жужжалка» передала шесть сообщений со странными словами

УВБ-76 вышла в эфир со словом «жестокаин»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» и «радиостанция Судного дня», вышла в эфир с шестью сообщениями, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». Послания содержали слова «жестокаин», «ляповнук»,«блиноспас», «вруновал», «капосук», «братошик» и «королевна».

НЖТИ 93872 КОРОЛЕВНА 0671 2959 КАПОСУП 3331 0825 БРАТОШИК 7579 6956, — говорится в сообщении.

20 мая радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с новым кодированным посланием. В эфире прозвучало слово «лещотеин» на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

До этого на «радиостанции Судного дня» в эфире прозвучала шифровка со словом «суперзвезда». Шифровка была передана 14 мая. Отмечается, что ранее подобное сообщение на этой частоте не фиксировалось. Она также передала сигнал со словом «довесочек».

УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная в 1970-е годы, которая с тех пор непрерывно транслирует характерный короткий жужжащий сигнал. Ее передачи вызывают большой интерес у радиолюбителей и специалистов по всему миру. Истинная природа и смысл сигналов радиостанции до сих пор остаются неизвестными.

