Радиостанция Судного дня передала «звездное» сообщение

На радиостанции УВБ-76, известной среди радиолюбителей как «Радиостанция Судного дня», в эфире прозвучала шифровка со словом «суперзвезда», сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». Шифровка была передана 14 мая в 11:28. Отмечается, что ранее подобное сообщение на этой частоте не фиксировалось.

НЖТИ 68221 СУПЕРЗВЕЗДА 7006 3676, — говорится в сообщении.

УВБ-76 — коротковолновая военная радиостанция, работающая с 1976 года. Большую часть времени в эфире слышны характерные шумы и жужжание, из-за чего станция получила среди радиолюбителей прозвище «жужжалка». Периодически на ее волнах появляются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей нередко связывают с различными мировыми событиями.

Ранее в понедельник, 11 мая, УВБ-76 передала четыре сигнала. Среди них были «Негромкий», «Матаморф», «Мэтролук» и «Головчатый».

До этого, в конце апреля, система глобальной военной связи США, известная как американское «радио Судного дня», вышла в эфир с загадочным сообщением, состоящим из 21 знака. Данную сеть применяют для рассылки по всему миру экстренных распоряжений, включая приказы высшего командования США, связанные с применением ядерного оружия.