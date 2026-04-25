Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 10:17

Американская «радиостанция Судного дня» вышла в эфир со странным сообщением

В США система глобальной военной связи HFGCS передала сообщение из 21 знака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Система глобальной военной связи США, известная как американское «радио Судного дня», вышла в эфир с загадочным сообщением, состоящим из 21 знака. Данную сеть применяют для рассылки по всему миру экстренных распоряжений, включая приказы высшего командования США, связанные с применением ядерного оружия.

BRADFIELD 6CWCH7 6CWCH7F7TGFSUUJF2TGFS, — гласит перехваченная строка.

В центре внимания криптографов оказалось кодовое слово BRADFIELD, которое стоит в самом начале сообщения. По словам экспертов, в военной среде такие слова выбирают неслучайно. Обычно это либо идентификатор конкретной операции, либо кодовое название подразделения, которому адресован приказ.

Ранее в эфире таинственной российской радиостанции УВБ-76, которую в народе называют «Жужжалкой» или «радиостанцией Судного дня», прозвучал сигнал «алиментный». Запись этого сообщения была сделана в четверг, 23 апреля.

Кроме того, УВБ-76 передала четыре новых зашифрованных сообщения. Согласно информации, в эфире прозвучали слова «чеченка», «феуншоглев», «ребристый», «россопик», «божеский» и «майнокурс». При этом три последних слова были переданы единым блоком.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
В России ввели ГОСТ на отопление квартир

