«Подлизываются к диктатору»: в Европе разнесли Мерца за фото с Зеленским

«Подлизываются к диктатору»: в Европе разнесли Мерца за фото с Зеленским Журналист Боуз раскритиковал слова Мерца об Украине после встречи с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц решил «подлизаться» к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. Так он отреагировал на фотографию, на которой Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стоят рядом с Зеленским. В подписи к фото Мерц написал: «Объединились ради Украины».

Трое самых непопулярных «лидеров» Европы за последнее поколение подлизываются к диктатору, который не участвовал в выборах уже более семи лет. Вот как выглядит «защита демократии» в умирающей Европе, — отметил Боуз.

Ранее сообщалось, что решение Зеленского присвоить войсковому подразделению ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) является колоссальной исторической ошибкой. Бывший президент Польши Бронислав Коморовский назвал этот шаг неправильным и пагубным для двусторонних отношений между Варшавой и Киевом.

До этого бизнесмен, отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск назвал Украину «машиной для отмывания денег», которую используют отрицательные элементы из США. Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп работает над улучшением ситуации.